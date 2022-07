Árbitros da I Liga conhecidos e Hugo Miguel fica de fora por decisão do CA

Árbitro da AF Lisboa, que atingiu o limite de idade, passou a integrar o quadro dos videoárbitros (VAR) para a época 2022/23.

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira o quadro de árbitros para a temporada 2022/23, sendo de destacar a ausência de Hugo Miguel. O árbitro da AF Lisboa atingiu o limite de idade, 45 anos, mas podia continuar a arbitrar até aos 48, mediante convite do CA, o que não foi o caso, apurou O JOGO., justificado pelo facto de não se encontrar em condições físicas.

A opção do CA, liderado por Fontelas Gomes, fez-se com base nas limitações físicas evidenciadas pelo "juiz" durante a temporada finda, nomeadamente geradas pela longa paragem a que esteve sujeito, devido a uma lesão. Tal não deu ao órgão federativo as garantias necessárias para a sua inclusão no quadro principal. Porém, detentor de todas as suas competências técnicas, teve a confiança necessária para integrar o quadro dos vídeoárbitros para 2022/23.

Há, a propósito, três casos de árbitros que continuam no ativo e que já passaram dos 45 anos: Rui Costa (46), Nuno Almeida (46) e Manuel Mota, que cumpriu 45 anos em março passado e mantém-se no lote de árbitros, depois de, à semelhança dos anteriores, ter sido convidado pelo CA.

No que toca à lista de 22 árbitros, de destacar também as saídas de David Silva e Hugo Silva, ambos despromovidos, e as entradas de Bruno Costa, Carlos Macedo, Hélder Carvalho e Ricardo Baixinho.

Confira a lista de árbitros divulgada pelo Conselho de Arbitragem