Apuramento de Portugal no Mundial adiado para a última jornada

Portugal é o detentor do troféu de campeão do Mundo

Equipa comandada por Mário Narciso, que completou 200 jogos como selecionador, decide o apuramento ante o Uruguai. Elinton Andrade castigado

A seleção nacional de futebol de praia perdeu, este domingo, com o Senegal (3-5), em jogo da segunda jornada do grupo D do Campeonato do Mundo, realizado na Rússia, pelo que adiou a passagem aos quartos-de-final para a última ronda.

Portugal alterou o marcador com golos de Von (1.º período), Rodrigo Pinhal e André Lourenço (2.º período), tendo o Senegal, que esteve a perder em duas ocasiões, marcado por Mendy e Diagne (bis nos 1.º e 2.º períodos) e Diatta (2.º período).

Decorridas duas jornadas, o Grupo D é agora liderado, de forma isolada, pelo Senegal, que se apurou para os quartos-de-final do Mundial, enquanto o Uruguai, que venceu Omã (4-2), e Portugal estão igualados no segundo lugar, com três pontos.

Ae quipa comandada por Mário Narciso, que completou 200 jogos como selecionador, decide ante a congénere sul-americana, na última ronda, o acesso à próxima etapa do Mundial. Esse decisivo duelo não terá o contributo de Elinton Andrade por ter sido expulso ante Senegal.