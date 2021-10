Apostas desportivas, e não só, em discussão pela Comissão de Diálogo Social

Vai propor ao Governo a revisão do quadro legal.

No âmbito da Comissão de Diálogo Social, a sede da APAF foi esta segunda-feira palco de uma reunião que juntou a Liga Portugal, o Sindicato dos Jogadores, a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol e a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol.

"Em cima da mesa estiveram vários temas de extrema relevância para o futebol profissional, nomeadamente o Impacto económico provocado pela covid-19, a agenda do futebol profissional 2021-23. Foram igualmente analisadas as conclusões do grupo de trabalho técnico, que seis anos volvidos sobre a regulação legal das apostas desportivas, procedeu a uma avaliação da forma como este regime inovador está implementado", informou a Liga no site oficial.

É ainda mencionado que, sendo "fundamental a regulação por parte do Estado de uma atividade que suscita diversas questões, foi observado pelo grupo de trabalho técnico a relevância do papel das associações de classe da Comissão de Diálogo Social na credibilidade das atividades objeto de apostas, no caso, o futebol profissional", sendo "incontornável o inestimável contributo das associações de classe representativas de jogadores, árbitros e treinadores, pelo que é convicção transversal da Comissão de Diálogo Social que as mesmas devem ser incluídas nas entidades reconhecidas como essenciais e decisivas para a existência da atividade de apostas desportivas online."

A Comissão informa, depois, que "vai propor ao Governo a revisão do quadro legal, na qual se incluam as associações de classe (no caso do futebol profissional: ANTF, APAF e SJ), sem prejuízo para as entidades estatais ou privadas atualmente contempladas."