APCVD junta Liga e federações para debater segurança em espetáculos desportivos

A Liga tinha requerido uma reunião "com caráter de urgência" que agora se sabe que terá lugar "dentro de dias"

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou hoje uma reunião "dentro de dias" com diversas federações para debater questões de segurança em espetáculos desportivos.

"A APCVD tomou boa nota do pedido de reunião feito pela Liga Portugal [Liga Portuguesa de Futebol Profissional]. No entanto, atendendo ao facto da regulamentação de segurança dos recintos desportivos enquadrar o futebol profissional, o futebol não profissional e as modalidades de pavilhão, pretende esta Autoridade reunir com as federações desportivas e a Liga", indicou o organismo, em curta nota.

Assim, o organismo vai juntar à mesa as federações de futebol, patinagem, voleibol, andebol e basquetebol, além da Liga Portuguesa de Futebol Profissional que foi quem, na segunda-feira, requereu uma reunião com "caráter de urgência".

"Pretende-se, entre outros objetivos, acomodar as medidas necessárias ao cumprimento das recomendações da Nota Informativa 1/2022 - APCVD, sobre "Equilíbrio e compatibilização das componentes 'Segurança', 'Proteção' e 'Serviços' em espetáculos desportivos", especificou a Autoridade.

A questão da segurança nos recintos desportivos volta a estar em debate depois dos recentes dois episódios de violência nos estádios, o último dos quais no sábado, na visita do campeão FC Porto a casa do Estoril Praia (1-1), quando um homem, com uma criança ao colo, ambos com camisolas dos 'dragões', em zona de bancada destinada aos adeptos anfitriões, foram alvo de insultos e ameaças, alem de supostas cuspidelas.

Uma semana antes, também em zona determinada para os associados do clube local, foi uma criança, acompanhada pelo pai, que foi obrigada a retirar a camisola do Benfica na deslocação do clube da Luz ao Famalicão.

Ambas as situações mereceram repúdio das entidades que lideram o futebol, bem como da tutela.

No total, atualmente, são cerca de 250 os adeptos impedidos de acederem a recintos desportivos, segundo dados do Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto, 170 dos quais após medidas aplicadas pela APCVD.