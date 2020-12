APAF reage às críticas aos árbitros: "Gritam quando se sentem prejudicadas, calam-se quando são beneficiadas"

A nona jornada da I Liga ficou marcada pelo polémico Famalicão-Sporting, que terminou com um empate a dois golos. No final do encontro, Frederico Varandas teceu duras críticas à equipa de arbitragem.

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) emitiu um comunicado nesta segunda-feira a repudiar a "linguagem utilizada por diversos agentes com responsabilidades acrescidas no futebol português, visando a atuação de árbitros".

A reação do organismo surge depois de um fim de semana marcado por críticas à atuação de Luís Godinho no Famalicão-Sporting por parte da equipa leonina, em particular pelo seu presidente, Frederico Varandas.

A APAF considera "inaceitável" que "a honra e o bom-nome de árbitros sejam constantemente postos em causa" e refere que já encaminhou para o Conselho de Disciplina as declarações em causa, remetendo também "queixas para outros órgãos judiciais e associativos no sentido de apurar responsabilidades."

Leia o comunicado na íntegra:

"A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) vem, mais uma vez, repudiar a linguagem utilizada por diversos agentes com responsabilidades acrescidas no Futebol português, visando a atuação de Árbitros, com sucessivas provas de competência, reconhecida em Portugal e na Europa.

É inaceitável que a honra e o bom-nome de árbitros sejam constantemente postos em causa, contribuindo para um clima de descredibilização permanente, que apenas retira valor às competições desportivas e afasta cada vez mais adeptos do Futebol, fazendo aumentar a tensão e a violência, quer verbal quer física, por toda a sociedade.

É neste ambiente de total irresponsabilidade e egoísmo, de pessoas que gritam quando se sentem prejudicadas e se calam quando são beneficiadas, que o futebol vive. O que só mostra que poucos estão realmente preocupados em contribuir para uma melhoria efetiva de toda a indústria.

Tal como noutras ocasiões, a APAF já encaminhou para o Conselho de Disciplina as declarações proferidas após os jogos do fim-de-semana, remetendo também queixas para outros órgãos judiciais e associativos no sentido de apurar responsabilidades.

Apelamos aos órgãos disciplinares uma resposta célere e veemente no sentido de banir de uma vez por todas este tipo de discursos no futebol em Portugal, repetido semana após semana, mudando apenas os protagonistas."