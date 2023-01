APAF faz campanha pelo respeito: "Somos todos indispensáveis"

"Fazemos todos parte deste jogo!" é o lema da campanha

A APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol) lançou a campanha "Fazemos todos parte deste jogo!", um apelo ao fair-play no futebol e no futsal, para "sensibilizar para a necessidade de haver respeito entre todos os intervenientes do jogo".

"Somos todos indispensáveis", acrescenta a APAF em comunicado.

A campanha é lançada esta quarta-feira e será vista nas várias provas das duas modalidades entre 5 e 15 de janeiro.

Os árbitros entrarão em campo com uma t-shirt alusiva à iniciativa e vão exibir uma faixa com o slogan da campanha.

"Pretendemos apelas aos valores éticos e morais de todos os amantes de futebol e relembrar a importância de valores como o respeito, a integridade, a honestidade e o fair-play no desporto e na sociedade", conclui o comunicado.