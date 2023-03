Apadrinhado por Helton, projeto "ABC da Bola" chega à cidade do Porto

O 12º protocolo foi assinado esta segunda-feira, entre a Associação de Futebol do Porto e o Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo.

O programa "ABC da Bola" - iniciativa pioneira em Portugal, que tem como objetivo inserir o futebol e o futsal no currículo escolar dos alunos - chegou, esta segunda-feira, à cidade do Porto.

A Escola Básica dos Castelos serviu de base para a assinatura do 12º protocolo, que, desta feita, estabeleceu a ligação entre a Associação de Futebol do Porto e o Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo.

Helton, histórico guarda-redes do FC Porto e atual embaixador da Associação de Futebol do Porto, esteve presente no ato simbólico e fez a delícia dos mais novos, através de uma pequena palestra e muitos autógrafos e fotografias.

José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, Pedro Almeida, diretor do Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, Catarina Araújo e Fernando Paulo, vereadores do Desporto e Educação da Câmara Municipal do Porto, respetivamente, e Luís Lobo, diretor regional da Educação do Norte, também marcaram presença, assim como representantes de alguns clubes do concelho do Porto - FC Porto, Boavista, Foz, Dragon Force, Fontainhas e Associação Bairro do Viso - que, num dia especial para os jovens alunos, não faltaram.

José Manuel Neves voltou a destacar a importância de inserir a prática do futebol e do futsal no currículo escolar. "Iniciámos a caminhada do "ABC da Bola" no Dia Mundial da Criança, em Vila do Conde, e, desde logo, percebemos que era importante que as modalidades do futebol e do futsal constassem no currículo das crianças. Também queremos ajudar os professores a combater as novas doenças e vícios. A época digital é extremamente importante para as crianças, mas também é um fator que as leva a estarem muito tempo sentadas e sem prática desportiva. Este é o verdadeiro motivo", realçou o presidente da Associação de Futebol do Porto.

Já Helton deixou vários elogios ao programa. "A iniciativa de juntar o desporto, neste caso o futebol e o futsal, ao estudo e à educação é maravilhosa. O trabalho social de fazer com que as crianças interajam e se ajudem é maravilhoso. Uma das coisas que eu sempre procurei ter era respeito pelos adversários. Talvez seja um dos valores mais altos que eu possa transmitir aos mais novos. Respeitar o próximo é um dos pontos primordiais. Eu, particularmente, estive ligado aos escuteiros e tirei grandes aprendizagens daí. Este é um projeto de grande responsabilidade e, como embaixador, posso dizer que é um dos melhores em que já me envolvi", frisou o antigo guardião, que conquistou uma Liga Europa, sete campeonatos, quatro Taças de Portugal e seis Supertaças Cândido de Oliveira pelo FC Porto, já depois de ter vestido a camisola do União de Leiria.