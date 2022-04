Aos 88 anos, faleceu Henri Depireux, antigo treinador do Belenenses

Redação com Lusa

Na sua longa carreira, Depireux, que chegou a ser internacional belga enquanto futebolista, treinou as seleções dos Camarões e da República Democrática do Congo, num percurso em que passou por vários clubes entre a Europa e África

O belga Henri Depireux, que em Portugal treinou o Belenenses, faleceu hoje, aos 78 anos, após doença prolongada, anunciou o clube lisboeta.

"Neste momento difícil e em nome de toda a Família Belenense, os Órgãos Sociais do Clube endereçam a todos os seus familiares e amigos as mais sentidas condolências", refere o clube, treinado pelo belga nas épocas 1985/86, atingindo a final da Taça de Portugal, 1986/87 e 1990/91.

"É com muita tristeza que acabámos de saber da morte aos 78 anos do nosso lendário jogador Henri Depireux, tricampeão belga sob as nossas cores (1969, 1970 e 1971 - 91 jogos/31 golos)", comunicou o Standard de Liège.