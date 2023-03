António Salvador lança desafios e Pedro Proença mantém tabu sobre recandidatura

Na abertura das Jornadas Anuais da Liga Portugal, em Braga, o presidente do emblema minhoto desafiou a Liga a "liderar e fechar" tema da centralização dos direitos televisivos e Proença manteve tabu sobre recandidatura à presidência da Liga.

António Salvador desafiou, esta quinta-feira, na abertura das Jornadas Anuais da Liga Portugal, que decorrem em Braga, o presidente daquele organismo, Pedro Proença, a liderar as reformas que entende necessárias: "Acredito que temos pela frente os anos mais importantes da história do futebol profissional em Portugal. É uma missão que não admite calculismos táticos ou interesses particulares, mas que deve ter uma única e exclusiva agenda, que é a agenda do futebol profissional e dos seus enormes desafios", atirou o presidente dos arsenalistas.

Enumerando sete "grandes objetivos", destaque para a polémica questão dos direitos televisivos: "Seria muito negativo que não fosse o futebol profissional e quem o lidera a fechar este tema" e "se possível antecipar o processo de centralização dos direitos de transmissão, aumentando significativamente o seu valor global. Seria também muito preocupante que a liderança do futebol profissional não o conseguisse".

Já Pedro Proença, que parabenizou o anfitrião do evento pelos 20 anos à frente de um clube que, na ótica do dirigente, "já é um dos grandes do futebol português", manteve o tabu quanto à sua recandidatura nas eleições previstas para junho, dizendo, apenas, sobre o tema, que "o novo ciclo, de 2023/2027, trará um novo mandato e uma nova liderança".