O Instituto Português do Desporto e Juventude lançou este sábado a campanha nacional #NãoSejaBullydeBancada.

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) desenvolveu, em parceria com as federações portuguesas de andebol, basquetebol, futebol, patinagem e voleibol, a campanha "Não Seja Bully de Bancada", que foi lançada este sábado. O objetivo é ajudar a erradicar comportamentos pouco éticos e violentos dos pais e encarregados de educação no desporto de formação.

Em vários jogos das cinco modalidades parceiras, haverá momentos específicos de sensibilização dos espectadores para o tema, para além da disseminação da mensagem através das redes sociais e publicidade estática em múltiplas plataformas em todo o território nacional.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, vincou a importância de campanhas como esta. "Sabemos que não há legislação perfeita que possa acabar com discursos de ódio. Mas é possível mudar, com o compromisso de todos, clubes, atletas e sobretudo os adeptos, e entre estes os pais que acompanham os seus filhos nas diferentes modalidades", referiu.