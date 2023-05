Alvo do Benfica em janeiro associado ao interesse de vários clubes portugueses

Guardião do Flamengo, Hugo Souza é novamente associado ao futebol luso

Hugo Souza, guarda-redes do Flamengo que já havia sido sido associado a Boavista e Benfica, tendo mesmo sido alvo do emblema encarnado em janeiro, é agora novamente apontado ao futebol português.

De acordo com informações avançadas no Brasil, o guardião, que tem perdido cada vez mais espaço no "Mengão", interessa ao Moreirense, que já terá iniciado conversas com a direção rubro-negra, não tendo, no entanto, apresentado ainda uma proposta formal. Além dos cónegos, Hugo Souza é também associado a Braga e Marítimo.

A ideia inicial do Flamengo, que ainda não terá aprofundado as negociações com o emblema que na próxima temporada estará de regresso ao principal escalão do futebol português devido ao interesse de outros clubes europeus - Bulgária, Polónia, Chéquia e Roménia, por exemplo -, é de um empréstimo com cláusula de compra obrigatória de parte dos direitos do guardião.

O guarda-redes, por seu lado, terá interesse em rumar ao futebol luso, mas para um clube com maior visibilidade do que o Moreirense.

