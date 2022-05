Alverca e Covilhã empatam na primeira mão do play-off de acesso à Liga SABSEG

Em Alverca, nenhuma das equipas encontrou o caminho das balizas. Segunda mão disputa-se no domingo, 29 de maio.

Na primeira mão do play-off de acesso à Liga SABSEG, o Alverca recebeu o Covilhã e a partida terminou empatada 0-0. A segunda mão joga-se às 17h00 de domingo, 29 de maio, em casa dos serranos.

Frente a frente estiveram o vencedor do play-off de subida da Liga 3 e o 16.º classificado da II Liga. Na próxima semana fica decidida a última vaga no segundo escalão do futebol português em 2022/23.

Jogo no Estádio do FC Alverca, em Alverca do Ribatejo.

Alverca - Sporting da Covilhã, 0-0.

Equipas:

-Alverca: José Costa, Jorge Bernardo, Ronaldo Rodrigues, João Freitas, Tiago Gomes, Gustavo Klismahn, Maycon Douglas, Jefferson Nem, Ricardo Rodrigues (Rafa Castanheira, 86), Emerson Carioca (Felipe Ryan, 46) e Jonata Bastos (Diogo Ribeiro, 76).

(Suplentes: Michael Fracaro, Talison Ruan, Pepo, João Sousa, Rafa Castanheira, Iago Oliveira, Filipe Brigues, Diogo Ribeiro e Felipe Ryan.

Treinador: Argel Fucks.

Covilhã: Léo Navacchio, Arnold Issoko, André Almeida, Héliton Santos, Lucas Barros, Nego Tembeng, Gilberto Silva, Ryan Teague (Fabrice Tamba, 68), Jean Felipe (Jorginho, 80), Rui Gomes (Camilo Triana, 80) e Kukula (Jorge Vilela, 80).

(Suplentes: Igor Araújo, David Santos, Jorge Vilela, Jaime Simões, Jorginho, Tiago Moreira, Juan Perea, Fabrice Tamba e Camilo Triana.

Treinador: Leonel Pontes.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ronaldo Rodrigues (01) e Ricardo Rodrigues (60).