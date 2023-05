Alegado insulto racista a Pepe: "É muito difícil conseguir uma relação de verdade"

Duarte Gomes alega que o áudio do VAR poderia servir como prova no caso do alegado insulto racista a Pepe, caso fosse esclarecedor. Fala num problema de base cultural

Duarte Gomes, membro do Conselho Nacional do Desporto, abordou a polémica do alegado insulto racista de Colombatto (Famalicão) a Pepe (FC Porto), que levou a que o internacional português apresentasse uma queixa-crime contra o argentino.

"Em relação à questão da tecnologia, há regras definidas pela International Board, está formatada para a decisão e processo de decisão. Se é elemento de prova válida, nessa questão da intolerância nesse caso concreto de racismo, ou eventual ato racista, pode ser usado como prova, se fosse esclarecedor. Eu julgo que não seria, porque o árbitro tem o micro e se estivesse a dois ou três metros do jogador em questão que teria proferido esse impropério, não teria ouvido, ninguém teria escutado. Mas, a fazer-se prova, porque não?", começou por referir, em intervenção na Conferência Bola Branca, da Rádio Renascença, explicando a possibilidade de o áudio do VAR poder ser usado como prova.

E aprofundou o tema, analisando uma dimensão mais abrangente e social: "Vamos ter sempre casos pontuais desta natureza: o Pepe diz que disse e diz que ouviu, o outro jogador diz que não disse, portanto é muito difícil conseguir uma relação de verdade em relação ao que aconteceu. Tudo isto tem uma base cultural. Somos um país em que usamos a latinidade para desculpar tudo. Somos latinos e isto é um chavão fantástico para perdoar insultos, impropérios, violência, excessos e etc."