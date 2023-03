Agressão a jornalista em Braga: CD abre processo disciplinar

O repórter fotográfico d' O JOGO foi agredido por um adepto alegadamente do Braga, no final do jogo com o Arouca

O comunicado oficial divulgado esta quinta-feira pelo Conselho de Disciplina da FPF revela que foi aberto processo disciplinar ao Braga na sequência da agressão de que foi vítima Gonçalo Delgado.

