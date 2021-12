"Agradeço a Fernando Gomes a forma como tem ajudado a prestigiar Portugal"

Elogios de António Costa na cerimónia destinada a comemorar os dez anos de Gomes na presidência da FPF.

António costa, primeiro-ministro de Portugal, marcou esta terça-feira presença na Cidade do Futebol para uma cerimónia de comemoração dos dez anos de Fernando Gomes na liderança da Federação Portuguesa de Futebol. Costa destacou o trabalho levado a cabo pelo líder federativo.

"Uma das grandes diferenças destes últimos dez anos é que o futebol não se construiu em campo, nos treinos, construi-se com uma grande equipa constituída por esta federação, liderada por Fernando Gomes, que mobilizou todo um conjunto de profissionais notáveis na comunicação", afirmou. "Há uma FPF muito diferente do que era antes de Fernando Gomes. A maior diferença não está na mudança para a Cidade do Futebol, há toda uma outra diferença na relação na federação com os portugueses e dos portugueses com a federação. Muito graças à FPF, há cada vez mais portugueses a gostar de futebol", prosseguiu o governante.

"Quero agradecer a Fernando Gomes a forma como tem ajudado a prestigiar Portugal no mundo, não só nos resultados positivos, mas pela capaciade de influência nas grandes organizações internacionais, como UEFA e FIFA, e pela forma como conseguiu trazer para Portugal provas desportivas tão importantes", mencionou, recordando as finais da Champions e a Liga das Nações.

