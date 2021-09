AG da Liga agendada para o próximo dia 7

Convocatória divulgada esta sexta-feira.

A Liga convocou uma assembleia geral ordinária para a próxima terça-feira, dia 7, a partir das 10h00, na sede da instituição.

Entre os pontos da convocatória divulgada esta sexta-feira constam a apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas relativo à época desportiva 2020-21, assim como o parecer do Conselho Fiscal, e ainda a apreciação, discussão e votação da proposta da Direção liderada por Pedro Proença de imputação do saldo positivo da exploração comercial das competições profissionais relativo à época desportiva 2020/21.