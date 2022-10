AF Porto assina escritura com Misericórdia da parcela de terreno para a Academia

Obra, em Ramalde, freguesia do Porto, deve arrancar no próximo ano.

A Associação de Futebol do Porto e a Santa Casa da Misericórdia do Porto, através, respetivamente, do presidente da Direção, José Manuel Neves, e o provedor António Tavares, assinaram esta sexta-feira a escritura da parcela de terreno que a Misericórdia do Porto vai ceder à associação tendo em vista a construção da Academia de Futebol AF Porto, na Prelada.

José Neves considerou que este "é um pequeno grande passo" para que a infraestrutura se torne uma realidade: "Hoje é um dia muito importante para a nossa instituição e para a concretização deste projeto. Como já tive oportunidade de o fazer publicamente, quero agradecer à Santa Casa da Misericórdia, na pessoa do senhor. Provedor António Tavares pelo empenho e dedicação que desde o primeiro dia mostrou em ajudar-nos a dar este passo. É um dia histórico e sem esta parceria não seria possível estar a pensar em construir a casa para a nossa família, que como sabem é hoje composta, entre outros, por 38 mil atletas, dez mil dirigentes, mil árbitros ou 3500 treinadores. É uma necessidade e estamos a trabalhar no sentido de que seja o mais rápido possível uma realidade", afirmou o , presidente da AF Porto​​​​​​.

António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, referiu que a construção da Academia da Associação de Futebol do Porto "vai dotar a cidade de uma infraestrutura de referência", numa área que ficará aberta não só aos praticantes de futebol, mas enquadrada num projeto de reabilitação de todo o parque da Prelada, numa área central e histórica da cidade do Porto.

Na segunda-feira, a Câmara Municipal do Porto aprovou também a cedência da parcela do terreno adjacente ao da Santa Casa da Misericórdia e da qual era proprietária na área que em que ficará implementada a academia, estando para breve o anúncio da escritura dessa fatia do terreno.