AF Portalegre também suspende futebol e futsal distrital

Decisão tomada devido à proibição de circulação entre concelhos no fim de semana.

A Associação de Futebol de Portalegre (AFP) decidiu esta sexta-feira adiar os jogos dos campeonatos distritais de futebol e futsal do próximo fim de semana, devido à proibição de circulação entre concelhos, no âmbito do combate ao novo coronavírus.

Esta decisão ocorre depois de as estruturas de Évora e Beja também terem suspendido as competições regionais das duas modalidades, ambas "devido ao agravamento da situação pandémica provocada pela doença covid-19".

A AFP explicou em comunicado que a decisão de adiar as jornadas decorre da resolução do Conselho de Ministros de proibir a circulação entre concelhos, entre hoje e segunda-feira.

Em causa está também a regulamentação para o estado de emergência, que equipara a atividades profissionais "as atividades de treino e competitivas dos atletas de seleções nacionais das modalidades olímpicas, da I divisão nacional ou de competição de nível competitivo correspondente de todas as modalidades dos escalões de seniores masculino e feminino, bem como dos campeonatos internacionais".

No âmbito da prorrogação do estado de emergência devido à pandemia de covid-19, por mais oito dias, até 15 de janeiro, do concelho de Portalegre, apenas Arronches e Castelo de Vide, estão na lista de concelhos com risco moderado.