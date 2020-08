AF Algarve realça satisfação pela "decisão da Liga Portugal"

Associação de Futebol do Algarve realçou satisfação pela decisão da Liga Portugal de endereçar o convite ao Portimonense para que se mantenha na I Liga.

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) admitiu, em comunicado, rever-se na deliberação da Comissão de Auditoria da Liga.

"Com particular satisfação que acolheu a decisão da Liga Portugal, de endereçar o convite ao nosso filiado Portimonense Futebol SAD para que se mantenha na Liga NOS e nela participe na próxima época desportiva", pode ler-se no comunicado.

"Revemo-nos na deliberação da Comissão de Auditoria da Liga. Com a firme convicção de que a maior competição profissional de futebol do nosso país só tem a ganhar ao ter no seu seio uma entidade com uma estrutura profissional e cumpridora.", prossegue a AFA.

"A decisão da Liga Portugal reconhece, de certa forma, os méritos inequívocos de um projeto sério e ambicioso que nasceu no seio de um clube prestes a celebrar 106 anos e que na sua vertente atual, ao nível profissional, com a criação do projeto Portimonense Futebol SAD, veio fortalecer os honrosos pergaminhos do Portimonense Sporting Clube, através de um projeto sólido com infraestruturas de excelência, nomeadamente ao nível do relvado, já reconhecido pelas instituições do futebol português como um dos melhores para a prática da modalidade no país", continua o comunicado.

"Contudo, acreditamos que a decisão em causa nada tem que ver com o nível das instalações desportivas e com o investimento já realizado, mas, sim, com o grau de relevância com que o cumprimento das regras e a aplicação dos critérios a todas as sociedades desportivas, de modo justo e imparcial, devem ser tratados", continua.

A AFA garantiu estar também atenta ao Olhanense "que tem vindo , desde sempre, a lutar pelos seus legítimos interesses de forma ordeira, construtiva e nos locais e instâncias apropriadas, a bem da meritocracia, uma vez que se encontrava em primeiro lugar na sua série e não lhe foi concedido o direito de ascender à divisão superior".

O comunicado reforça a satisfação "com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto relativa à providência cautelar interposta pelo nosso filiado, suspendendo, dessa forma, as subidas à Liga Pro, conforme decisão tomada pela Federação Portuguesa de Futebol".

"Também nesta questão, e por imperativo de consciência, manifestamos inequivocamente todo o respeito e confiança pelas decisões tomadas pelas instituições que tutelam estas questões, sejam elas de índole desportiva ou judicial. Desde a primeira hora quisemos fazer, a par do Sporting Clube Olhanense-Futebol SAD, parte da solução e nunca do problema, e continuamos convencidos de que uma decisão mais equilibrada e justa poderia ter sido obtida. A Associação de Futebol do Algarve é totalmente solidária com o seu filiado, a quem reconhece todos os direitos concedidos pela regulamentação em vigor", finaliza.