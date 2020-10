Adeptos nos estádios: Liga aguarda reunião ao mais alto nível para decidir novos passos

Reunião de caráter decisivo entre Liga, Governo e autoridades de Saúde decorreu esta segunda-feira.

Decorreu esta segunda-feira uma reunião entre a Liga de Clubes, a parte técnica da Direção Geral da Saúde e o Governo com vista à discussão do relatório técnico dos cinco testes-piloto à reintrodução de adeptos nos estádios em Portugal, nas competições profissionais.

No decorrer desta semana, haverá nova reunião para determinar novos passos em relação à temática, com o organismo que tutela I e II ligas a torcer por uma decisão que permite o regresso de público às bancadas.

Essa reunião será ao mais alto nível, com as secretarias de Estado da Saúde e da Juventude e do Desporto.

Esta segunda-feira, a Liga destacou, em comunicado, o "comportamento exemplar do público" no último dos cinco testes-piloto, que decorreu no Estádio Marcolino de Castro, no jogo entre Feirense e Chaves, com 500 lugares à disposição.

Os outros testes-piloto foram o Santa Clara-Gil Vicente (3 de outubro), Portugal-Espanha (dia 7), Ac. Viseu-Académica (dia 8) e Portugal-Suécia (dia 14).

De recordar ainda que Sónia Carneiro, diretora-executiva da Liga, apontou, no ínicio de outubro, à presença de até cinco mil adeptos nos estádios, não excedendo 30 por cento da lotação dos recintos.