Insólito à margem da AG extraordinária: um fardo de palha na sede da Liga

Com um bilhete a acompanhar.

Um episódio insólito marcou a Assembleia Geral extraordinária da Liga, que se realizou esta terça-feira no Porto. Um fardo de palha foi deixado na entrada da sede por uma pessoa, tendo sido rapidamente retirado do local por um funcionário.

"Oferta de Natal dos adeptos do FC Porto pelo excelente trabalho realizado por vossas excelências, Pedro Proença e respetivos membros da direção da Liga de Futebol profissional. Ou não. Boa consoada. É tudo para comer. Não deixem de existir", podia ler-se no bilhete.

Recorde-se que na AG extraordinária foi chumbada a proposta para a repetição do jogo entre Belenenses e Benfica e aprovada a alteração ao artigo 46.º do Regulamento de Competições, por forma a que uma partida seja adiada sempre que as equipas não tenham um número mínimo de 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes.