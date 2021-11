Adán brinca com Pizzi em jogo de subbuteo: "São prolongamentos à Benfica"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Adán, guarda-redes do Sporting, e Pizzi, médio do Benfica, participaram numa ação de promoção da Adidas, esta quarta-feira.

Pizzi e Adán foram protagonistas de um dérbi muito particular e, no final, o médio português e o guarda-redes espanhol assumiram que estão a trabalhar todos os dias para conquistar títulos por Benfica e Sporting, respetivamente.

Depois de um jogo de subbuteo, o clássico jogo de futebol de mesa, numa ação promocional da Adidas, no El Corte Inglés, em Lisboa, do qual Adán saiu vencedor, após penáltis, o guarda-redes do Sporting lembrou que começou por jogar a avançado, mas rapidamente o treinador percebeu que o seu lugar era na baliza.

"Fui avançado, mas só um dia, num treino. Não tinha jeito nenhum e, então fui para a baliza", revelou o espanhol, que, questionado sobre o segredo para ter sido considerado o melhor guarda-redes da temporada passada, deu mérito, em jeito de brincadeira, "às luvas" [da marca desportiva que hoje organizou o evento].

Para Adán, os guarda-redes têm de ser um pouco "loucos", mas o "mais importante é estarem concentrados no jogo". Sobre esta época no Sporting, o guardião referiu que o objetivo é repetir o sucesso do ano anterior e... melhorar. "Queremos continuar a melhorar, vivos em todas as competições e continuar a melhorar como equipa. Esperemos que corra como desejam todos os sportinguistas", admitiu.

Já Pizzi, que saiu derrotado deste dérbi, fez um balanço positivo do campeonato disputado até ao momento, com FC Porto e Sporting na liderança, com um ponto de vantagem sobre o Benfica.

"Está a ser muito competitivo. Já esperávamos a luta intensa dos três que estão na frente. Agora vamos continuar a trabalhar no máximo para ter vitórias e, no final, conquistar os títulos a que o Benfica se propõe todos os anos", garantiu o médio.

Sobre a seleção portuguesa, que nos próximos dias defronta a República da Irlanda e a Sérvia, o criativo português espera a vitória da equipa das quinas.

"Esperamos todos ganhar. Serão dois jogos difíceis, mas, com a nossa qualidade e os nossos jogadores, acredito que podemos vencer e garantir a qualificação", concluiu Pizzi.

O médio das águias lembrou também que "apesar das qualidades" que tem, "nesta altura é importante trabalhar para melhorar para que nos jogos sejam tomadas as melhores decisões e ajudar a equipa a ganhar", até porque, tal como o companheiro no evento de hoje, a idade já pesa, diz. "Estamos a ficar velhotes", gracejou.

Nota ainda para um brincadeira entre a dupla. Com o jogo empatado 1-1, o árbitro da partida deu mais algum tempo além do definido para Pizzi concluir uma jogada que pudesse dar a vitória. Adán brincou com o rival: "São prolongamentos à Benfica".