Com vontade de chegar um dia à Seleção Nacional, o médio Rodrigo Ferreira revelou algum "nervosismo" no dia em que se estreou na equipa principal dos matosinhenses.

Com apenas 19 anos, Rodrigo Ferreira é um dos talentos do Leixões. Começou na equipa sub-23 mas, esta época, deu o salto para o segundo escalão do futebol nacional, onde já realizou cinco jogos e marcou dois golos. Antes de chegar aos bebés do mar, o médio jogava no Bragança (AF Bragança), uma mudança que o jovem jogador considerou fácil.

"Encontrei um meio completamente diferente, mas posso dizer que a adaptação foi fácil, até por ter somado logo minutos na Liga Revelação. Na altura, quando surgiu a proposta do Leixões, tinha mais clubes interessados, mas fiz esta opção por ser um clube que promove jovens jogadores e também por ter tido logo a oportunidade de integrar a equipa sub-23, apesar de ter feitos jogos também nos juniores", começou por dizer Rodrigo Ferreira.

Do Bragança deu o salto para o Leixões, onde esteve nos juniores e nos sub-23. Atualmente, agarrou um lugar na equipa principal e deixou elogios à qualidade existente dos jogadores na Liga Revelação

O atleta chegou ao Leixões em 2019/2020, dividindo-se entre os juniores e os sub-23, mas é à Liga Revelação que tece rasgados elogios. "Encontrei um campeonato recheado de qualidade, com jogadores vindo de formações de grandes clubes. Acho que a Liga Revelação tem o poder de dar visibilidade e potenciar talentos", explicou o médio. Apesar de estar na equipa principal, o jogador também perspetivou, com entusiasmo, a campanha da equipa sub-23 na fase de Apuramento de Campeão. "É uma equipa com vontade de vencer e somar três pontos a cada jogo. A Liga Revelação é um campeonato muito competitivo, não existem grandes diferenças entre as equipas. Mas certamente que o Leixões continuará com a boa campanha que tem feito", analisou Rodrigo.

Já na equipa principal - a disputar a II Liga - Rodrigo recordou o dia de estreia. "Senti algum nervosismo, mas também senti que estava preparado e que era a recompensa de todo o meu trabalho até agora", frisou o atleta, salientando ainda a "felicidade dos dois golos marcados" diante do Feirense e Nacional. Para o futuro, o jovem ambiciona "chegar à Seleção Nacional."