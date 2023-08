Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

O árbitro internacional Luís Godinho lamentou esta quinta-feira que os juízes sejam várias vezes utilizados como a "bandeira do mau desempenho de uma equipa de futebol" e lembrou que o erro é "normal nos seres humanos".

"Acha que gosto de ir um café no dia a seguir e toda gente falar de mim? Afeta-me a mim e, sobretudo, afeta a minha família. Somos parte do futebol. Devemos ser contestados e criticados quando erramos. Somos os primeiros a assumir o erro, mas não façam disso bandeira do mau desempenho de uma equipa de futebol. É preciso assumir isso", afirmou Luís Godinho.

O alentejano de 37 anos, de primeira categoria desde 2015 e internacional desde 2017, falava aos jornalistas no final de um estágio dos árbitros para a nova temporada da I Liga, que decorreu durante os últimos cinco dias na Cidade do Futebol, em Oeiras.

"Tal como um avançado pode ter um mau desempenho, o árbitro também pode ter. Somos seres humanos e questões de interpretação de lances nunca vão desaparecer do futebol. Nós queremos passar ao lado do jogo. O meu sucesso é que ninguém fale de mim a seguir ao jogo. Nem pelo meu cabelo, pelos meus olhos, nada. Esse é o meu objetivo", frisou.

O árbitro de Borba lamentou a "onda de confusão e barulho" que muitas vezes se cria junto do setor, mas mostrou-se otimista que esse ambiente possa ser alterado com a divulgação das comunicações entre as equipas de arbitragem, uma das principais novidades para a temporada 2023/24.

"O dia a seguir a um jogo nunca é fácil, sobretudo quando existem erros. Falar ou tentar explicar publicamente o lance ou os lances não iria acrescentar muito. Com esta medida, talvez existam mais transparência e que sirva para esclarecer e baixar o ruído", disse.

Outras da novas medidas para a temporada é a tolerância zero com o comportamento dos elementos dos bancos de suplentes, algo que Luís Godinho se mostrou totalmente de acordo.

"É um problema do futebol português e do futebol europeu. Há cada vez mais comportamentos incorretos e abusivos nos bancos e isso tira o foco da equipa de arbitragem do próprio jogo. Temos combatido isso e vamos continuar a combater, agora de uma forma mais acérrima", frisou.

Luís Godinho foi um dos 23 árbitros de primeira categoria que esteve no estágio da Cidade do Futebol, em que também participaram 40 assistentes e 11 videoárbitros (VAR).