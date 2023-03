Académico de Viseu perde com a Sanjoanense, Feirense e Felgueiras empatam

Jogos particulares efetuados durante a paragem dos campeonatos, fruto dos compromissos internacionais das seleções.

Académico de Viseu volta a perder

Depois do empate caseiro a um golo frente ao Oliveira do Hospital, o Académico de Viseu, da II Liga, realizou este sábado outro teste diante de um adversário da Liga 3, desta vez no terreno da Sanjoanense, que culminou em derrota por 2-0. Os golos da equipa de António Barbosa foram apontados por Maranhão e Elijah Benedict. O Académico vai retomar o campeonato frente ao Leixões.

Feirense empata contra o Felgueiras

O Feirense, da II Liga, realizou este sábado um particular contra o Felgueiras, da Liga 3, que resultou num empate a dois golos. O reforço Zé Vítor, contratado no mercado de inverno, estreou-se a marcar pelos fogaceiros e Lucas Silva marcou o outro golo. Do lado da equipa de Agostinho Bento, os autores dos dois remates certeiros foram Welton e João Santos.