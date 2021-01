Abel Xavier, Sérgio Conceição e agora Davids: o que convenceu o Olhanense?

Mediático holandês assumiu o leme da equipa algarvia.

O Olhanense surpreendeu tudo e todos ao anunciar Edgar Davids como o novo treinador da sua equipa de futebol, substituindo José Carvalho Araújo, que rescindiu na semana passada.

O holandês não tem carreira de relevo como técnico, estando ainda a dar os primeiros passos, mas, ao invés, como jogador, apresenta um palmarés digno de uma estrela, tendo representado clubes de primeira grandeza no futebol mundial - Ajax, Milan, Juventus, Inter, Barcelona, Tottenham e Crystal Palace - e conquistado, por exemplo, uma Liga dos Campeões e uma Taça UEFA, ao serviço do Ajax, onde granjeou fama. Natural do Suriname, Davids, hoje com 47 anos, foi internacional dos Países Baixos por 74 vezes.

Luís Torres, presidente da SAD dos rubronegros, disse a O JOGO que a aposta vem na linha de outras que o Olhanense tem feito nos últimos anos, de Jorge Costa e Paulo Sérgio a Sérgio Conceição e Abel Xavier, ou seja, "técnicos ambiciosos que, embora ainda com pouca experiência, não tardaram a mostrar atributos" que os guindaram aos mais altos patamares, sendo o atual treinador do FC Porto o melhor dos exemplos. Davids, na circunstância, convenceu os algarvios, e, para além do impacto mediático, Luís Torres refere que está em causa o aspeto desportivo, já que a prioridade do Olhanense é subir do Campeonato de Portugal à II Liga.

Não Perca FC Porto Melhor jogador de 2020 eleito pelos leitores: só podia ser ano de Corona Peça-chave no xadrez tático de Sérgio Conceição, o internacional mexicano foi a figura maior do futebol em Portugal, segundo os leitores de OJOGO, num onze de 2020 pintado de azul, como a época.

Naturalmente, Davids conhecia mal o clube, mas "gostou do projeto e passámos-lhe toda a informação, inclusive da cidade e do Algarve".

Na conta de Instagram oficial, o antigo jogador anunciou o seu "próximo capítulo" e já na segunda-feira, ao final da manhã, dirigiu uma sessão de treino no Estádio José Arcanjo, a sua nova casa. Nos últimos anos, depois de ter arrumado as chuteiras, Davids esteve ao serviço do Barnet, da quarta divisão inglesa, antes de passar a treinador adjunto no Twente, do seu país, e, já esta temporada, no Telstar, do segundo escalão igualmente dos Países Baixos.

Nesta nova aventura, terá como adjuntos Hugo Faria, que representou o Olhanense como jogador e nas últimas épocas era adjunto do Bournemouth, da Premier League inglesa, e ainda Jorge Viegas, Vicente Turé e Miguel Vicente.