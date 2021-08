A troca de "tweets" entre Paços e Santa Clara em noite de glória europeia

Pacenses bateram o gigante Tottenham por 1-0. Mais tarde, foi a vez de os açorianos vencerem o histórico Partizan.

Paços de Ferreira e Santa Clara, representantes portugueses no play-off da Conference League da UEFA, viveram na quinta-feira uma noite de glória europeia, ao vencerem, respetivamente, Tottenham (1-0) e Partizan (2-1) na primeira mão da eliminatória.

Após os duelos do fim de tarde/noite, os dois clubes trocaram "mimos" no Twitter, em jeito de elogio mútuo pelos triunfos perante dois emblemas históricos do panorama europeu. "Que noite! Certo Santa Clara?", questionaram os pacenses, que não ficaram sem resposta: "Bravos! Parabéns pela vitória, Paços de Ferreira", escreveram os açorianos.

As partidas da segunda mão, em Londres em Belgrado, estão marcadas para a próxima quinta-feira.