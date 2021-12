Neste infeliz País, por cooperação entende-se, numa deformação de sinónimos, omissão.

1 No espaço nacional existem vozes que apelam, pelo menos para o patamar desportivo internacional, à introdução de um novo modelo de regulação mais interventivo por parte das autoridades públicas.

Basicamente defendem que as federações internacionais, como a FIFA, e as suas associações continentais, como a UEFA, já demonstraram que são incapazes de regular devidamente, no caso, o futebol.