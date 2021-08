Redação com Lusa

Bê Martins sabe que Portugal está proibido de falhar frente ao Uruguai no Mundial de futebol de praia.

Bê Martins afirmou esta segunda-feira que a derrota com o Senegal "já passou" e que a seleção portuguesa sabe que está proibida de falhar frente ao Uruguai no Mundial de futebol de praia, que está a decorrer em Moscovo.

"A noite foi longa, mas já passou e temos de olhar para a frente. Temos na memória os outros Mundiais que vencemos e em que tivemos derrotas nas fases de grupo. Isso fortaleceu-nos e acredito que desta fez vá acontecer o mesmo para continuarmos na nossa caminhada. Relembro que em 2015 perdemos com o Senegal, em 2019 também perdemos no segundo jogo do grupo. Aí conseguimos manter o foco para sermos campeões", recordou o ala Bê Martins.

Em declarações divulgadas no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet, o jogador de 31 anos destacou a "raça e a luta" da equipa uruguaia, mas garantiu que Portugal vai fazer tudo para chegar à vitória e garantir a passagem aos quartos de final.

"É uma equipa tipicamente sul-americana, com muita vontade, muita raça e luta. Não são tão fortes fisicamente como Omã e Senegal, mas têm mais técnica. Temos de tentar sermos nós próprios, fazer o nosso jogo e impor o nosso ritmo. Vamos em busca da vitória, agora já não podemos falhar", disse.

Portugal, atual campeão mundial, iniciou a defesa do título com um triunfo por 5-3 sobre Omã, no Grupo D, mas acabou derrotado na segunda jornada também por 5-3 pelo Senegal, que já garantiu o apuramento.

A seleção nacional e o Uruguai, ambos com três pontos, vão decidir na terça-feira quem acompanha a equipa africana para os quartos de final, enquanto Omã já está eliminada.

O encontro está agendado para as 19:00 (17:00 horas de Lisboa) No Luzhniki Beach Soccer Stadium, em Moscovo.