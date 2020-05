Dois adeptos do Sporting foram hospitalizados após confrontos com membros da claque No Name Boys, do Benfica, na noite de domingo

Três homens foram agredidos por um grupo de 15 pessoas na noite de domingo, na freguesia do Lumiar, em Lisboa, tendo dois sido transportados para o Hospital Santa Maria para receber tratamento, confirmou esta segunda-feira a PSP. O vídeo corre pelas redes sociais e de acordo com a TVI os hospitalizados são adeptos do Sporting. Agressões partiram de membros dos No Name Boys, claque do Benfica, segundo a mesma estação televisiva.

Os confrontos envolveram adeptos do Benfica e do Sporting - motivaram uma reação oficial do clube leonino - e tornaram-se no mais recente episódio de violência, envolvendo apoiantes dos rivais de Lisboa.

Recuando até 1992, ano no qual a sede da Juventude Leonina foi incendiada por membros da recém-criada claque do Benfica, No Name Boys, a lista de incidentes não tem parado de crescer, com destaque para a morte do adeptoi sportinguista Rui Mendes, na final da Taça de Portugal de 1996; e, mais recentemente, o falecimento de Marco Ficini, simpatizante do Sporting, atropelado junto ao Estádio da Luz na sequência de confrontos entre membros das claques.

CRONOLOGIA

1992

A sede da Juventude Leonina, no velho Estádio José Alvalade, é incendiada por membros da recém-criada claque do Benfica, No Name Boys.

1996

O lançamento de um very-light por parte de Hugo Inácio, adepto do Benfica, resulta na morte do sportinguista Rui Mendes, na Final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional.

2008

A antiga sede dos No Name Boys, junto à nova Luz, é incendiada, alvo de cocktails-molotov lançados por membros da Juve Leo.

2009

O dérbi de juniores, na Academia, é interrompido pelo confronto entre claques de Sporting e Benfica.

2011

Adeptos do Sporting incendeiam a bancada da Luz, onde tinha sido inaugurada a caixa de segurança dos adeptos visitantes.

2014

Agressões entre adeptos de Sporting e Benfica no Restelo, após as "meias" da Taça de Honra da AF Lisboa, resultam em seis detenções.

2015

A exibição de uma tarja dos No Name Boys a relembrar o very-light suscita desacatos no dérbi de futsal do Pavilhão da Luz. No dia seguinte, o arremesso de tochas por parte de adeptos do Benfica provoca sete feridos entre adeptos do Sporting, em Alvalade. Acontecimentos ditaram corte de relações institucionais.

2015

Caetano e Francisco, líderes dos Diabos Vermelhos, são detidos com material pirotécnico que seria utilizado na Final da Taça entre Sporting e Braga como retaliação pelos desacatos de adeptos leoninos na festa do título do Benfica.

2017

Marco Ficini, simpatizante do Sporting, é mortalmente atropelado junto ao Estádio da Luz na sequência de confrontos entre membros das claques de Benfica e Sporting, na madrugada do último dérbi.

2018

Choque de adeptos de claques de Sporting e Benfica, no final do debate instrutório do processo que investiga a morte de Marco Ficini, motiva detenção.