A elite está mais feminina: "Não devemos ficar um passo atrás, nem um passo à frente"

À mesma velocidade com que abraçam cargos diretivos noutras áreas, as mulheres continuam a ganhar espaço nas decisões do futebol português.

Tem apenas 26 anos e assumiu há cerca de duas semanas o cargo de "team manager" do Belenenses.

Mariana Vaz Pinto, licenciada em comunicação empresarial e com um mestrado em desporto, é o rosto mais recente da elite dos dirigentes da I Liga e uma prova evidente de que o sexo feminino veio mesmo para ficar no futebol português, não se traduzindo isso somente no crescimento progressivo de praticantes e treinadoras.