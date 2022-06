Declarações de Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), em entrevista concedida ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença.

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), em entrevista concedida ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença, voltou a referir que a arbitragem portuguesa "tem muita qualidade", lamentando, no entanto, a ausência de árbitros lusos no Mundial'2022 do Catar.

"A arbitragem portuguesa tem muita qualidade e não é justo que se ponha em causa essa qualidade por uma ausência no Mundial. A arbitragem portuguesa tem muita qualidade e basta perceber que os nossos árbitros são dos mais utilizados nas competições da UEFA. Os nossos árbitros foram ao campeonato francês e baixaram a média de cartões. Todos os clubes gostam dos nossos árbitros lá fora. Só que infelizmente, há aquele ditado que diz que 'santos da casa, não fazem milagres'. Temos uma geração muito nova, uma geração em crescimento e temos muita qualidade na arbitragem", começou por afirmar, falando depois da ausência de Artur Soares Dias do Mundial.

"Não nos podemos esquecer que apenas oito árbitros portugueses já estiveram presentes em Mundiais. Naturalmente, tendo em conta a expectativa que tínhamos, estávamos à espera e fazíamos conta que o Artur Soares Dias estivesse presente no Mundial. Não estando, naturalmente, isso deixa-nos tristes. Não apenas pelo Artur, não apenas pela equipa dele, não apenas pelo Conselho de Arbitragem da Federação, não apenas pelos árbitros, mas essencialmente porque a não nomeação dos árbitros portugueses para o Mundial serviu, tal como eu também calculava, para fazer chacota da arbitragem e para justificar aquilo que foram os insucessos desportivos de alguns. Claro que aproveitaram para dizer que afinal os árbitros não têm qualidade, e isso é injusto, até tendo em conta que o número reduzido de árbitros europeus que estão nos Mundiais", afirmou.

Luciano Gonçalves considerou ainda que o desempenho dos árbitros nas competições profissionais em Portugal em 2021/22 foi positivo.

"Mais uma vez falou-se demasiado da arbitragem. Continuarmos a não olhar para o essencial, continuamos a ter o foco muito no clube e menos no futebol. Naquilo que é a nossa autoavaliação, consideramos a época positiva. Foi uma época um pouco atípica, mas consideramos que foi positiva", concluiu o presidente da APAF.