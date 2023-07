Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Vitória tornou-se este domingo no primeiro vencedor do Liga Legends ao vencer o Benfica, por 3-1. Um bis de Quim Berto e um outro golo de Paulo Sérgio ajudaram ao triunfo vitoriano, com Sílvio a marcar o golo da equipa encarnada.

O Arouca venceu o Sporting por 6-3, ficando com o último lugar do pódio da competição.



Palatsi (Vitória ) venceu o prémio de melhor guarda-redes, enquanto Lourenço (Sporting) ficou com o prémio de melhor marcador. Sílvio (Benfica) foi eleito o melhor jogador.