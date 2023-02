Rúben Ribeiro e Zé Luís têm propostas, mas Liga fecha as portas às vítimas do sismo

Com a desistência do Hatayspor do campeonato turco, a FIFA autoriza a inscrição por qualquer federação até ao próximo dia 5, mas a Liga portuguesa entende que teria de ser aprovada por unanimidade.

Rúben Ribeiro e Zé Luís, jogadores dos turcos do Hatayspor, têm ambos duas propostas da I Liga para jogar em Portugal até ao final da época, devido à paragem do campeonato da Turquia na sequência do sismo que afetou aquele país, mas os clubes interessados ficaram a saber que não estão autorizados a inscrever a dupla depois do fecho do mercado, que encerrou dia 31 de janeiro.

Na semana passada, a federação turca informou a FIFA que Gaziantep, Hatayspor, Yeni Malatyaspor e Adanaspor abandonaram o campeonato porque as suas instalações ficaram gravemente danificadas e não podiam ser utilizadas para atividades desportivas depois do sismo.