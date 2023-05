Morita, Nakamura e Soma convocados para jogos da seleção do Japão

Morita, Nakamura e Soma convocados para jogos contra El Salvador e Peru

Hidemasa Morita, do Sporting, Kosuke Nakamura, do Portimonense, e Yuki Soma, do Casa Pia, foram chamados para os próximos encontros da seleção japonesa, frente a El Salvador e Peru.

O selecionador Hajime Mriyasu vai assim contar o guarda-redes Nakamura e os médios Morita e Soma na Kirin Challenge Cup 2023, que vai decorrer no país do sol nascente, com os desafios frente a El Salvador, agendado para 15 de junho, e frente ao Peru, em 20 de junho.