O campeonato regressa depois do Natal e da longa paragem motivada pelo Mundial'2022

"Vai ser entre Benfica e FC Porto. Sporting está definitivamente afastado da luta pelo título. Pode melhorar a qualidade de jogo, ganhar com muito mais regularidade, mas recuperar de 12 pontos teria de ser um péssimo campeonato até ao fim do Benfica e Porto. Acho que vai ser até ao fim uma disputa entre esses dois", considera Manuel José, o experiente treinador português.

O campeonato regressa depois do Natal e da longa paragem motivada pelo Mundial'2022 e com o Benfica líder e com oito pontos de vantagem para o FC Porto. "Benfica fez este primeiro terço de forma brilhante. A derrota com o Sevilha não diz nada, era um jogo a feijões, sair da Taça da Liga já terá alguma importância, mas é relativa. São coisas que não vão influenciar. Benfica está em perfeitas condições de continuar a ganhar. O próximo jogo não é fácil em Braga", afirmou Manuel José, entrevistado pela Rádio Renascença.

"O FC Porto é o reflexo da personalidade do seu treinador. Cada jogo é como se fosse o último da vida daqueles jogadores. Quando se joga com esse nível e exigência, a responsabilidade está ao mesmo nível. O FC Porto sabe que não pode, de forma nenhuma, errar. Cada jogo vai ser uma 'guerrilha urbana', digamos assim. Faz parte do ADN do FC Porto", acrescentou.

