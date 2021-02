Zé Nando deixa o comando técnico do Águeda

Emblema da série D do Campeonato de Portugal comunicou a saída de Zé Nando

Zé Nando já não é treinador do Águeda. A saída do técnico, 52 anos, foi comunicada esta quinta-feira pelo nono classificado da série D do Campeonato de Portugal.

"A Direção do RD Águeda vem por este meio comunicar a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Zé Nando, bem como toda a equipa técnica, André Freixieiro (Treinador Adjunto) Miguel Bragança (Preparador Físico) e Sérgio Velhote (Treinador Guarda-Redes). O RD Águeda agradece ao treinador Zé Nando e à sua equipa técnica toda o empenho e dedicação com que serviram o clube, expressando também votos das maiores felicidades para o futuro. A nova equipa técnica será anunciada oportunamente", lê-se, em comunicado.

Zé Nando sai na sequência de uma derrota, por 1-0, com o Espinho. Tiago Pereira, treinador dos sub-22, vai orientar os trabalhos até à chegada do novo treinador.