Vitória de Setúbal vai ter Comissão e realiza eleições nos próximos 30 dias

Redação com Lusa

A mesa da Assembleia Geral (MAG) do Vitória de Setúbal anunciou este sábado em comunicado que vai convocar eleições para os órgãos sociais do clube do Campeonato de Portugal nos próximos 30 dias.

A decisão foi tomada depois de conhecidos os resultados da Assembleia Geral extraordinária de sexta-feira, em que 678 dos 777 sócios votantes votaram a favor da destituição dos atuais órgãos sociais que foram liderados pelo presidente da direção, Paulo Rodrigues, desde 18 de outubro (91 votaram contra, seis brancos e dois nulos).

"Foi assim aprovada a destituição da direção do Vitória Futebol Clube, com 88,2% dos votos expressos. Em resultado da cessação dos mandatos, serão convocadas eleições nos próximos 30 dias", refere o texto assinado por Nuno Soares e Filipe Beja, presidente e vice-presidente da MAG, respetivamente,

O comunicado explica que devido à "apresentação da demissão dos membros da direção, dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar e de dois membros do Conselho Vitoriano, com efeitos imediatos" será nomeada uma Comissão para gerir o clube até ao próximo ato eleitoral.

"Para evitar que o clube caia num total vazio orgânico, será designada uma comissão, em moldes e composição a definir nas próximas horas, para assegurar a necessária gestão corrente do Vitória Futebol Clube, convictos de que será restabelecida a paz, estabilidade, contando com a colaboração de todos os sócios, adeptos setubalenses e forças vivas da cidade", dizem.

O texto, que termina com a mensagem de que "só com a união de todos se conseguirá reerguer o Vitória", refere ainda que dos 113 sócios que tinham subscrito a AG destitutiva estiveram presentes mais de 2/3.

"Verificou-se ainda a participação de 90 dos 113 sócios subscritores do pedido que havia sido apresentado ao presidente da mesa da Assembleia Geral, ultrapassando a maioria de 2/3 que seria exigida para a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária nesses moldes", afirmam.