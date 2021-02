Virgílio Lopes abandona o cargo de diretor-geral do Torreense 

O antigo responsável pela Academia do Sporting deixou o cargo que tinha no emblema de Torres Vedras, devido a divergência com a SAD.

Virgílio Lopes demitiu-se do cargo de diretor-geral para o futebol do Torreense. Ao que O JOGO apurou, a saída do dirigente, que foi o responsável pela Academia do Sporting na presidência de Bruno de Carvalho, deveu-se a uma discordância com a SAD do clube de Torres Vedras.

Virgílio, de 63 anos, ocupava o cargo desde dezembro de 2019 e sai numa altura em que o Torreense lidera a Série F do Campeonato de Portugal, com 26 pontos em 11 jornadas.