Vila FC alegou insultos racistas para abandonar jogo da AF Porto com o Lixa

Emblema de Vila Nova de Gaia não prosseguiu o encontro após o golo do Lixa.

O encontro entre Lixa e Vila FC, da fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra da AF Porto, não chegou ao fim, depois de a equipa visitante ter abandonado o relvado, alegando insultos racistas.

"No jogo de apuramento de campeão, da Divisão de Honra, disputado contra o FC Lixa, o Vila FC tomou a decisão de abandonar o terreno de jogo a cerca de cinco minutos do fim. Esta decisão prende-se com o facto de, após um pénalti que deu o 1-0 ao FC Lixa, a massa adepta deste clube ter tido uma atitude lamentável de teor racista para com um atleta da nossa equipa", informou o emblema de Vila Nova de Gaia nas redes sociais.

"Como não estavam reunidas as condições para a continuação do desafio, não restou outra opção que abandonar o mesmo. O Vila FC não tolera comportamentos deste tipo e sempre pautou o seu comportamento pelo respeito de todas as instituições e todos os seus atletas", concluiu.