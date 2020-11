Craveiro fez a formação no Covilhã e nas últimas três épocas representou o Manteigas.

O Vila Cortez do Mondego, penúltimo classificado da Série D do Campeonato de Portugal, anunciou a contratação do defesa-central André Craveiro.

O jogador, de 26 anos, fez a formação no Covilhã e passou as últimas três temporadas ao serviço do Manteigas.

Craveiro pode fazer a estreia na deslocação de sábado, ao terreno do São João de Ver.