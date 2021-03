Valadares venceu o Canelas com dois golos na compensação e está na luta pela Liga 3: "A estrelinha já devia ter chegado"

EQUIPA DA SEMANA - O Valadares venceu o dérbi na casa do Canelas - onde só o Anadia tinha triunfado - e ganhou um balão de oxigénio para continuar na luta pela Liga 3. A permanência está por assegurar, mas André Ribeiro só "olha para cima"

Ao vencer em casa do Canelas na última jornada, no domingo, o Valadares Gaia fez história, porque nunca antes tinha batido o rival da cidade. Com o triunfo por 2-1, os gaienses afastaram-se da zona de descida e colaram-se aos lugares de play-off de acesso à Liga 3, o grande objetivo do clube.

O treinador André Ribeiro refere a O JOGO que foi um "jogo importante, tendo em conta a classificação" e que a equipa já merecia aquela ponta de sorte - os dois golos foram marcados já no tempo de compensação. "A equipa está bem, tem vindo a fazer grandes jogos e esta estrelinha que acabámos por ter já devia ter chegado noutros jogos. Empatámos com o São João de Ver com dois penáltis falhados, empatámos com o Canelas em casa com um golo aos 90+4"... Já nos fazia falta. Muitos adversários dizem que somos a melhor equipa a jogar, mas os resultados não estavam a acompanhar isso. Neste momento, a equipa está mais estável", explica o míster, assegurando que este êxito no reduto do Canelas dará "mais crença à equipa e mais vontade para alcançar os cinco primeiros lugares."

Gaienses atravessam fase positiva, com três jogos consecutivos a pontuar e um triunfo num terreno difícil

Na preparação do jogo, o técnico tentou aliviar "a carga emocional" que um dérbi acarreta e, durante a partida, a pressão desapareceu. A equipa mostrou-se "confiante" e com mais capacidade para vencer. "Sentimos que tínhamos de pôr a carne toda no assador, porque víamos o Canelas desconfiado, a já não querer atacar. Fomos à procura de ser felizes e acho que essa felicidade assenta-nos bem", avalia.

A Liga 3 é a meta a que o Valadares se propõe, "sem problemas de o assumir", e André Ribeiro acredita que o objetivo vai ser alcançado, embora seja necessário "estar atento" aos outros clubes, porque ainda não está afastado o espetro da descida. "Desde o início do campeonato, nós olhamos para o copo meio-cheio. Não falamos de despromoção, olhamos sempre para cima. O objetivo é o play-off e vamos lá estar, tenho a certeza. Mas temos de ser competentes. Dependemos de nós, portanto, conseguimos se formos competentes", vinca o técnico. "Quando aceitámos [n.d.r equipa técnica] o desafio, sabíamos que teríamos de acrescentar profissionalismo ao clube. Percebíamos que as pessoas queriam algo mais e disputar o play-off de acesso à Liga 3 seria algo que nos deixaria muito felizes. Fizemos história ao vencer o Canelas pela primeira vez e queremos continuar a fazer história", afiança ainda.

Os canários perderam dois jogadores "fundamentais" no mercado de janeiro - Ricardo Barros e Bruno Alves - e foi preciso fazer face às perdas, mas André Ribeiro diz que foi possível "encontrar boas soluções" para atacar a segunda metade da época.

A nível pessoal, André Ribeiro, que há duas épocas esteve perto de subir de divisão com o Lusitânia de Lourosa, sente-se preparado para, em breve, treinar nos campeonatos profissionais. "Nós, equipa técnica, queremos atingir os profissionais a breve prazo, não desviando do caminho que temos de fazer aqui no Campeonato de Portugal. Temos que partir muita pedra, mas sentimo-nos preparados para esses patamares", adiantou.

O TREINADOR

André Ribeiro

33 anos

Esteve vários anos ligado à formação do FC Porto e estreou-se numa equipa sénior em 2018/19, no Lusitânia de Lourosa. Levou os aveirenses ao play-off de acesso à II Liga e venceu 18 dos 33 jogos que realizou, conseguindo um recorde do clube de 27 jogos sem perder. No ano seguinte mudou-se para Águeda e agora comanda o Valadares Gaia.

O JOGADOR

Abdoull Tanko

22 anos

É nigeriano, tem 22 anos e é o grande artilheiro desta equipa do Valadares. Abdoull Tanko já marcou por oito vezes nesta época - seis no CdP e dois na Taça de Portugal - e tem-se afirmado como um dos pilares no onze titular de André Ribeiro. Antes de chegar a Gaia, alinhou por Vila Real, Gil Vicente e Chaves.