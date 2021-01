Valadares Gaia e Canelas 2010 multados devido a "agressões verbais e empurrões"

O Valadares Gaia e o Canelas 2010 empataram 1-1 numa partida da Série D do Campeonato de Portugal. O jogo terminou com "confusão generalizada" e as duas equipas foram multadas.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou multas ao Valadares Gaia e ao Canelas 2020 devido aos incidentes registados na parte final do encontro entre as duas equipas, disputado a 23 de dezembro e que terminou empatado 1-1.

No relatório do CD, lê-se que se gerou uma "confusão generalizada de agressões verbais grosseiras e empurrões". O Valadares Gaia terá de pagar 765 euros pelo "mau comportamento" e 255 euros pelo "acesso ao recinto desportivo de 10 elementos não permitidos". O Canelas 2010 está obrigado a pagar 510 euros.

"Aos 90+1, após a obtenção do golo de empate (...) iniciou confusão generalizada de agressões verbais grosseiras e empurrões entre alguns elementos do banco do Valadares e todos os elementos do banco do Canelas, com exceção do treinador do Canelas que permaneceu no meio campo junto ao delegado da FPF, e jogadores de campo de ambas as equipas", lê-se no relatório divulgado na quinta-feira.