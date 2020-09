V. Setúbal nega impedimento de inscrever equipas da formação

O V. Setúbal fez questão de reagir esta quinta-feira ao que chamou de "eiterados boatos que circulam entre sócios e simpatizantes"

"Cumpre-nos esclarecer e informar que é falso", pode ler-se no comunicado do Vitória de Setúbal, publicado esta sexta-feira, o qual o clube sentiu necessidade de emitir perante "reiterados boatos que circulam entre sócios e simpatizantes". Em causa, um suposto "incumprimento no processo de Certificação e/ou falta de tempo para entrega de documentos dentro do prazo" que afetaria a participação das equipas de Sub15, Sub17 e Sub19 nos respetivos campeonatos nacionais. "As equipas do Futebol Formação, inclusive as que competem nos Campeonatos Distritais em futebol de 7, 9 e 11, bem como os juniores e seniores masculinos de Futsal, e a equipa de Futsal feminina, estão devidamente filiadas para competir nas respetivas provas", lê-se no mesmo comunicado.

Comunicado na íntegra

"Face aos reiterados boatos que circulam entre sócios e simpatizantes, apontando às equipas da Formação de Sub15, Sub17 e Sub19, factos que impedem a sua inscrição nos Campeonatos Nacionais por incumprimento no processo de Certificação e/ou falta de tempo para entrega de documentos dentro do prazo, cumpre-nos esclarecer e informar que é falso.

As equipas do Futebol Formação, inclusive as que competem nos Campeonatos Distritais em futebol de 7, 9 e 11, bem como os juniores e seniores masculinos de Futsal, e a equipa de Futsal feminina, estão devidamente filiadas para competir nas respetivas provas, estando também devidamente pagas as taxas de filiação na Associação de Futebol de Setúbal para o efeito, não havendo relação alguma com o processo de certificação em curso.

Sobre o Processo de Certificação, informamos ainda que o Vitória tem um ano para cumprir integralmente os motivos que levaram a esta suspensão, nomeadamente, a supressão de lacunas graves nas infraestruturas da Várzea, que, em bom rigor, não estão ao nível de uma Entidade Certificada com 4 estrelas.

Este alerta final da FPF, ocorreu na ultima visita da Comissão de Certificação, em novembro de 2019, data em que os mecanismos de compensação à Formação atribuídos pela UEFA aos clubes e neste caso ao Vitória F.C, nunca chegaram ao Departamento de Futebol Formação para execução imediata das obras nas instalações da Várzea. No ano de 2020, o Clube parou durante 4 meses, ficando todo o processo de construção dos balneários em causa, por manifesta falta de meios e liquidez.

O Vitória F.C, teve pontuação para atribuição de 3 estrelas, facto que, nem para tal poderia ou iria ser consumado a sua Certificação com 3 estrelas, em virtude do sério e concreto aviso recebido nessa visita pela FPF.

Portanto, em suma, para a época 2021/2022, o Vitoria F.C terá que concluir o Processo de Certificação no mínimo com 3 estrelas, para que possa competir nas Competições Nacionais, tal como está previsto nos Regulamentos da FPF, regulamentos estes que poderão ser consultados por qualquer associado. Lamentamos ter de sugerir àqueles que sistematicamente insistem em denegrir o bom nome do Vitória, procurem primeiro informação"