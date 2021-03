V. Setúbal a três pontos do topo, mas o treinador mostra-se avesso a euforias

Alexandre Santana coloca calma na euforia, perante o bom momento da equipa.

Alexandre Santana, treinador do V. Setúbal, assegurou que os sadinos não se vão deixar afetar pela classificação da série H, que coloca a turma do Sado a três pontos de garantir o primeiro lugar e o acesso à fase de subida à Liga SABSEG.

"Vivenciámos muitos momentos desde o início do ano que nunca nos possibilitaram estar com os pés fora do chão. Tem tudo a ver com manter a nossa identidade. Mesmo que estivesse decidido, temos de pensar que não estamos num clube qualquer. Não podemos baixar a guarda e facilitar", afirmou.

Para o técnico, a presença de jogadores experientes como Semedo, Nuno Pinto, Zequinha ou Mano será uma mais-valia para estas derradeiras jornadas. "Não vai ser fácil, mas penso que a maturidade dos mais velhos vai ajudar a colocar os mais jovens neste caminho de vitórias e de dignificar uma instituição", justificou, lamentando a ausência de Zequinha por castigo no próximo jogo: "Seria hipócrita dizer que não me preocupa. É o melhor marcador a nível nacional, é um jogador com muito talento, que tem trabalhado como ninguém e muito respeitado. A cabeça do grupo está em ganhar para o Zequinha", comentou.