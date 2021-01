Adeptos do Alverca homenagearam Alex Apolinário à porta do estádio

Declarações de Artur ​​​​​​​Moraes e Fernando Orge sobre Alex Apolinário.

Artur Moraes, presidente da SAD do Alverca: "Como foi divulgado na nota que foi feita no dia de hoje, com um pesar muito grande o clube e a SAD receberam a triste notícia da morte do Alex e estamos todos muito tristes. Vamos neste exato momento pensar em amparar a família, dar toda a assistência que eles precisam. Da minha parte, um agradecimento, a todo o staff do Hospital de Vila Franca de Xira que deu-nos total apoio e ajudou-nos nestes dias difíceis."

Fernando Orge, presidente do Alverca: "Da minha parte, pouco mais tenho a acrescentar. Estamos todos muito tristes, muito combalidos. É um elemento que pertence à nossa família e é um dia muito triste. O grupo sentiu tudo aquilo que se passou. Mas temos de começar a pensar que a vida vai continuar e nós temos, de alguma forma, honrar tudo aquilo que o Alex fez por este clube, durante a permanência dele. De qualquer forma, quero deixar aqui os agradecimentos aos bombeiros voluntários de Alverca, pela prestação que tiveram tão rápida. Quero agradecer às pessoas do 112 e também enaltecer o trabalho que foi feito pelo INEM. Pessoas que nunca desistiram do nosso amigo, nunca desistiram do homem para além do atleta, porque naquele momento o que interessava mais seria o homem e é isso que temos de enaltecer. Muito obrigado a eles por tudo o que fizeram na tentativa de salvar o nosso amigo. Um agradecimento, as condolências muito fortes a toda a família do Alex e a nós porque ninguém merece uma coisa destas."

Funeral no Brasil: "O funeral será no Brasil. O corpo será transladado para o Brasil, mas a ideia é que possamos fazer uma pequena homenagem aqui, mas isso depende dos detalhes. É muita coisa burocrática, mas assim que tivermos o programa todo vamos divulgar. Uma justa homenagem aqui em Alverca é necessária."

Tudo cancelado no clube? "Sim. Está tudo cancelado até termos mais precisão daquilo que irá acontecer. O clube está todo de luto."