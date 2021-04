Um sonho no Trofense: "Acreditamos que é possível termos um final feliz"

O Trofense partiu para a última ronda como terceiro e acabou por ultrapassar Leça e Gondomar.

O Trofense partiu para a última jornada da série C do Campeonato de Portugal em terceiro lugar, a um ponto dos líderes, mas terminou-a como campeão. Um título que apenas garante presença na nova Liga 3, mas que permite ao clube a presença no play-off de subida à Liga SABSEG.

"Não foi fácil, pois fazíamos parte de uma série com várias equipas boas, como o Leça e o Gondomar, que foram dois dignos concorrentes, assim como Marítimo B, Amarante, Paredes e Salgueiros, por exemplo. Mas valeu a pena o empenho, a dedicação e o caráter deste grupo", assinala Franco Couto, líder do clube da Trofa, apontando agora ao play-off. "Vamos defrontar três excelentes adversários, com qualidade atestada pelo apuramento, mas confiamos no valor da nossa equipa e vamos encarar esta fase jogo a jogo, procurando fazer o melhor. No final faremos as contas. Vai ser difícil, mas acreditamos que é possível termos um final de época feliz", acrescentou o dirigente.

Esta semana, o Trofense vai oficializar a constituição da SAD, com os investidores a ficarem com 80 por cento do capital social e o clube com os restantes 20 por cento.