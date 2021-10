O encontro entre Vianense e Lank Vilaverdense, da quinta jornada da Série A do Campeonato de Portugal, ficou marcado por um gesto de fair play. Tiago Cruz, jogador da equipa de Viana do Castelo, parou de imediato uma jogada prometedora quando se apercebeu da lesão sofrida pelo adversário que o marcava. O encontro terminou com a vitória da formação de Vila Verde por 2-1. Veja o momento no tweet abaixo.