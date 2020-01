Um estreante a dar que falar: depois da falsa partida foi sempre a andar

Castro Daire começou mal, com cinco derrotas, mas há 13 rondas que não sabem o que é perder.

Encostado à serra de Montemuro mora um caso singular de êxito no futebol. Na sua época de estreia no Campeonato de Portugal, o Castro Daire está em 7º lugar na série B, não perde um jogo há 13 jornadas e vem de quatro vitórias consecutivas. Mas nem sempre foi assim. Tal como as gentes do concelho estão habituadas a fazer com as dificuldades da interioridade, a equipa teve de se superar. Começou o campeonato com cinco derrotas seguidas e ainda um desaire na Taça de Portugal. "Há coisas que não se explicam. Já equilibrávamos os jogos, mas cometíamos erros que nos penalizaram fortemente. O acumular de derrotas e a confiança vai diminuindo", recorda o treinador Vasco Almeida, também ele natural de Castro Daire.

"A vitória na Supertaça de Viseu [por 3-1 ao Ferreira das Aves] foi o clique que nos faltava, os resultados foram surgindo. E aí acontece o efeito inverso, as vitórias trazem muita confiança para executarem as ações. Em termos defensivos estamos mais compactos e rigorosos e, no plano ofensivo, temos conseguido fazer golos. Fomo-nos batendo em todos os campos, mesmo com adversários de argumentos mais fortes e já não faltará muito para alcançar a permanência que é muito importante para nós", vinca, fazendo contas aos 15 pontos que faltam para chegar aos 43 que julga serem suficientes para o objetivo.

As dificuldades não se ficam por aqui, já que o plantel tem apenas 19 jogadores e o clube não tem camadas jovens. "É uma limitação em termos de treino, mas é o que a Direção consegue pagar", diz Vasco. Também há vantagens: com 16 portugueses, dois brasileiros e um cabo-verdiano, o português é a língua mãe de todos. "Toda a gente se entende", brinca.

Começou a segunda volta e o Castro Daire já se vingou da equipa que lhe impôs a primeira derrota, vencendo no reduto do Leça, no último domingo. Para continuarem a exorcizar os "fantasmas", segue-se o Vila Real.