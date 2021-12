Um autocarro avariado origina exemplo de fair play no Campeonato de Portugal

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Autocarro do União 1919 avariou, mas houve quem ajudasse.

O futebol também é pródigo em exemplos de fair play e este domingo registou-se um desses casos. O azar bateu à porta do União 1919 na deslocação ao terreno do Castro Daire, mas a avaria no autocarro que transportava a equipa teve solução.

O União 1919 questionou o Mortágua e o Sporting Clube Vale dos Açores se podiam dar uma ajuda com a disponibilização de carrinhas e assim foi: um gesto de respeito registado pela página no Facebook "Campeonatos de Portugal - Campeonatos das Oportunidades."

O jogo é referente à série C do Campeonato de Portugal e tem início marcado para as 15h00 deste domingo.